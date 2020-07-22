Сегодня в МИД Азербайджана была проведена церемония приема-сдачи медицинских масок, привезенных в Азербайджан Корейской Республикой в рамках проекта помощи в борьбе с пандемией.

Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

На мероприятии выступили замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов, зампред Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Нигяр Байрамова и Чрезвычайный и Полномочный посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп.

Рамиз Гасанов сказал, что передача медицинских масок корейским правительством Азербайджану является символом солидарности с азербайджанским народом и от имени МИД Азербайджана выразил признательность за это.

В заключение мероприятия Нигяр Байрамова и Ким Тонг Оп подписали «Акт приема-сдачи дезинфекционных средств, доставленных правительством Кореи в Азербайджан для помощи в борьбе с эпидемией».



Minval.az