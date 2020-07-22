Утвержден «Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми в Азербайджанской Республике на 2020-2024 годы».
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Утвержден «Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми в Азербайджанской Республике на 2020-2024 годы».
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Дата: 2020/07/22 17:44
Раздел: Азербайджан
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