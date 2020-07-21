Силовики задержали Максима Кривоша, захватившего автобус с заложниками в Луцке. Об этом сообщает «Корреспондент».

Захваченные пассажиры автобуса освобождены.



Мужчина был задержан в ходе штурма, для которого использовали БТР.

Minval.az