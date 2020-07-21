Силовики задержали Максима Кривоша, захватившего автобус с заложниками в Луцке. Об этом сообщает «Корреспондент».
Захваченные пассажиры автобуса освобождены.
Мужчина был задержан в ходе штурма, для которого использовали БТР.
Силовики задержали Максима Кривоша, захватившего автобус с заложниками в Луцке. Об этом сообщает «Корреспондент».
Захваченные пассажиры автобуса освобождены.
Мужчина был задержан в ходе штурма, для которого использовали БТР.
Дата: 2020/07/21 22:55
Раздел: Бывший СССР
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