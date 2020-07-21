В Казахстане 123 медицинских работника, задействованных в борьбе с COVID-19, заразились непосредственно на рабочем месте, 59 скончались, сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой.

«На данный момент подтвержденных случаев заражения медицинских работников коронавирусной инфекцией на рабочем месте 123, и 59 летальных исходов», — сказал Цой на брифинге во вторник (цитата по «Интерфаксу»).

На минувшей неделе председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Минздрава Тимур Султангазиев сообщал, что в Казахстане от COVID-19 скончался 51 медицинский работник, задействованный в борьбе с вирусом.

В Казахстане медикам, заразившимся коронавирусом при лечении инфицированных COVID-19, положена компенсация в 2 млн тенге, семьям погибших врачей — 10 млн тенге.

Со своей стороны замминистра здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что с начала пандемии от коронавирусной инфекции в стране скончались около 40 беременных женщин.

«Около 40 беременных женщин, зараженных коронавирусом, скончалось в Казахстане», — сказала Гиният на брифинге в Нур-Султане.

По последним данным, в Казахстане выявлено 73 тыс. 468 заражений коронавирусной инфекцией, выздоровели 45 тыс. 376 человек, 610 человек скончались.

Minval.az