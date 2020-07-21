В ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) внесли ясность в вопрос, кто будет допущен на специальные рейсы помимо граждан Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе компании, это руководители, сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульств, аккредитованных в Азербайджане, члены их семей, иностранцы — один из родителей, супруги или малолетние дети которых являются гражданами Азербайджанской Республики, иностранцы, имеющие разрешение на работу в Азербайджане, иностранцы, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджане и иностранные студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях республики.

Minval.az