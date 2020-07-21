В связи с празднованием Гурбан — байрамы для работающих по пятидневке 3 августа будет считаться нерабочим днем.
Напомним, что Гурбан-байрамы в этом году будет отмечаться 31 июля и 1 августа.
В связи с празднованием Гурбан — байрамы для работающих по пятидневке 3 августа будет считаться нерабочим днем.
Напомним, что Гурбан-байрамы в этом году будет отмечаться 31 июля и 1 августа.
Дата: 2020/07/21 11:40
Раздел: Азербайджан
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