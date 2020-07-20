Экспериментальную вакцину от CoViD-19, доступ к которой якобы ещё весной получили представители российской элиты, только предстоит испытать, заявил в беседе с порталом NEWS.ru руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

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— Такие разговоры — это просто идиотизм. Разработчики тайно никого не вакцинировали. Недопустимо вводить людям препарат, который не прошёл клинические испытания, — сказал эксперт.

Он добавил, что авторы вакцины вначале испытали её на себе, поступив «благородно и в традициях разработчиков биологических препаратов». Учёные переболели вирусом в лёгкой форме, и в сыворотке крови начали накапливаться антитела.

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