Президент России Владимир Путин заявил на церемонии закладки кораблей в Керчи, что новые атомные подводные лодки укрепят боевой потенциал страны.

«Они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности», — сказал глава государства.

По его словам, новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи.

Путин также подчеркнул, что сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. «Здесь, в Керчи это два универсальных десантных корабля. В Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» — два фрегата. А в Северодвинске, на «Севмаш» предприятии два атомных подводных крейсера», — цитирует президента РИА Новости.

Minval.az