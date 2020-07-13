Украина не будет менять конституцию, чтобы закрепить правовой статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Сегодня». Он сказал, что Украина — независимое государство, поэтому его власти будут принимать те законы, которые посчитают нужным.

— Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта, то это проблема России. Мы независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужным. Мы уважаем свои международные обязательства и всегда коррелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения «хотелок» других стран, — отметил он.

Minval.az