Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Штирии (федеральная земля в Австрии, где расположен автодром), передает ТАСС.

Второе место в гонке занял финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим к финишу пришел нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер на старте гонки столкнулся с напарником по команде немцем Себастьяном Феттелем, оба сошли с трассы. Также до финиша из-за технических проблем не добрался француз Эстабан Окон из «Рено».

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Венгрии с 17 по 19 июля.

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