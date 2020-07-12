Сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить контрольно-профилактические мероприятия на улицах и проспектах столицы, в том числе в крупных супермаркетах, аптеках и других закрытых объектах.

Согласно сообщению пресс-службы Главного управления полиции города Баку в ходе проверок были выявлены лица, которые не имея надлежащего разрешения покинули место проживания. Кроме того были выявлены лица, у которых отсутствовала защитная маска, когда они находились в закрытом пространстве.

В отношении этих лиц были приняты меры в соответствии со статьей Кодекса об административных правонарушениях.



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