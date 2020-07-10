Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» подписал нового главного тренера.

Cтоличный клуб договорился c испанским специалистом Висенте Гомесом. С 48-летним тренером подписан двухлетний контракт. Об этом информирует «Азериспорт».

За свою тренерскую карьеру Гомес успел проработать главным тренером в дублирующем составе «Динамо» (Киев, Украина), тренером в «Атлетик» (Бильбао, Испания), «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия) и «Спартаке» (Москва, Россия). Последним местом работы Гомеса был донецкий «Олимпик» в сезоне 2019/20, где он исполнял обязанности главного тренера.

Напомним, что последним тренером бакинского клуба был хорват Желько Сопич.

Minval.az