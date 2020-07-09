Сборная Азербайджана по шахматам определилась с составом на Олимпиаду, которая пройдет с 22 июля по 30 августа в формате онлайн.

В ней сыграют Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Вугар Асадли и Ханым Баладжаева. Об этом информирует «Азериспорт».

Запасными будут Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Туркан Мамедъярова, Ульвия Фаталиева, Айдын Сулейманлы и Говхар Бейдуллаева.

Капитанами команды будут Эльтадж Сафарли и Рагим Гасымов.

Отметим, что наша сборная получила прописку в Топ-дивизионе.

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