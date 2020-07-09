На основании поступившей информации в связи с выдачей должностными лицами Евлахской центральной районной больницы фальшивых медицинских справок жителям района для прохождения через посты, установленные в связи с особым карантинным режимом, в районной прокуратуре проведено расследование.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что должностные лица Центральной районной больницы совершили действия, нанесшие значительный ущерб охраняемым законом интересам общества и государства путем выдачи фальшивых медицинских справок отдельным жителям Евлахского района для прохождения через посты, установленные в связи с особым карантинным режимом.

По факту в прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело по статье 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление и привлечение к ответственности всех лиц, участвующих в совершении преступления в той или иной форме.

Minval.az