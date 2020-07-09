Заведующая первым терапевтическим отделом городской поликлиники №25 в Бинагадинском районе Баку, Аида Исмаилгызы, скончалась от коронавируса, передает Репорт.

В поликлинике сообщили, что два дня назад, придя на работу, она сообщила о проблемах со здоровьем.

По информации, А.Исмаилгызы минувшим днем прошла компьютерную томографию: «В результате обследования КТ у нее было обнаружено «матовое стекло». После возвращения домой ей стало хуже, она скончалась».

62-летняя женщина страдала сахарным диабетом.

В поликлинике сообщили, что в настоящее время в медучреждении нет заразившихся коронавирусом работников.

Ранее СМИ сообщили, что из-за нехватки мест в больнице врач лечилась дома, где и умерла от удушья.

В TƏBİB сообщили, что им не поступало в связи с этим никаких жалоб.

«Если какой-то больной отказывается лечиться в больничных условиях, в письменном виде подписывается расписка. Конкретно по затронутому вами вопросу в TƏBİB жалоб не поступало», — заявили в структуре.

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