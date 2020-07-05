Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть южный ветер.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, температура воздуха ночью на Абшеронском полуострове составит 21-25, днем 32-37 градусов тепла. В Баку ночью ожидается 22-24, днем 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы 755 мм рт. ст., относительная влажность составит ночью 60-65%, днем 35-40%.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 25-26 градусов тепла.

6 июля в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, град.

Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 34-39, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

Minval.az