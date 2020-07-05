За нарушение ужесточенного карантинного режима к административной ответственности привлечены 1818 участников движения.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции..

Согласно сообщению, 1422 человека, находившихся в транспортных средствах, привлечены к ответственности по статье 211.1. Кодекса об административных проступках. За отсутствие или неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2 привлечены к ответственности 393 человек. Еще трое граждан привлечены к ответственности по статье 211.3 КоАП за повторное нарушение этих требований в течение года.

Напомним, что в целях снижения скорости распространения вируса COVID-19, а также минимизации возможных последствий в городах Геранбой, Гёйгёль и Мингячевир, включая Бардинский, Хачмазский, Самухский, Сиязаньский и Шекинский районы, в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах и в Абшеронском районе особый карантинный режим продлен с 06:00 5 июля 2020 года до 06:00 20 июля. Соответствующее решение принял Оперативный штаб при Кабмине.

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