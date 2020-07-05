Выявлены и задержаны участники торжества, организованного по случаю дня рождения в одном из центров отдыха в Хазарском районе Баку с нарушением требований особого карантинного режима и социальной дистанции.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Хазарского района, лица, запечатленные на кадрах, снятых во время торжества по случаю дня рождения, были приглашены в соответствующий отдел полиции, где в их отношении приняли административные меры.

Участникам мероприятия сообщили о том, что проведение торжеств по случаю дня рождения противоречит требованиям противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Задержанные привлечены к ответственности по соответствующей статье Кодекса об административных проступках.



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