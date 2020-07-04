В Баку вновь установлены полицейские посты.

Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) Кямран Алиев, посты будут функционировать по субботам и воскресеньям.

«В случае необходимости эти посты могут функционировать и в рабочие дни, либо могут быть перенесены. Отмечу, что эти посты могут быть заменены маршрутными постами, то есть, это зависит от ситуации», — цитирует его Тренд.

По его словам, в связи с этим на улицах и территориях строго проверяются участники движения.

2 июля на всех улицах и проспектах столицы, за исключением постов на въезде и выезде из города, были ликвидированы специальные полицейские посты, созданные на время карантинного режима.

Minval.az