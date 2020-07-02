Продлен срок освобождения от таможенных пошлин импорта в Азербайджан бахил, стерильных и нестерильных перчаток и медицинских масок и респираторов.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Согласно последним изменениям, срок постановления продлен до 1 сентября.

Напомним, что согласно предыдущему постановлению Кабмина № 84 «О внесении изменений в номенклатуру товаров внешнеэкономической деятельности Азербайджана, ставки импортных и экспортных таможенных пошлин», импорт бахил, стерильных и нестерильных перчаток и медицинских масок (для хирургических операций или процедур) и респираторов был освобожден от таможенных пошлин до 1 июля текущего года.

Minval.az