Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с распоряжением, за заслуги в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, укреплении законности и правопорядка, выполнении служебных обязанностей, связанных с обеспечением контроля за особым карантинным режимом, применяемым в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране (COVID-19), ряд сотрудников Министерства внутренних дел награждены медалями «За Отчизну» и «За Отвагу».

Помимо этого глава государства подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий офицерам Министерства внутренних дел.

В соответствии с распоряжением генерал-майору полиции Сейфулле Саттар оглу Азимову присвоено звание генерал-лейтенанта полиции. Полковникам полиции Теймуру Кямил оглу Гаджиеву и Нуруллаху Абдулла оглу Мамедханлы присвоено звание генерал-майора полиции.

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