Органы прокуратуры продолжают мероприятия по борьбе с деяниями, наносящими урон законным интересам граждан и государства.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

На основе полученной информации Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре провело оперативно-розыскное мероприятие в пункте разделки, принадлежащей ООО «AGRO-MEAT» в селе Ходжавенд Агджабединского района.

В результате оперативных мероприятий появились обоснованные подозрения, что представляющийся полномочным представителем ООО «AGRO-MEAT» Алекберов Намик Октай оглу, арендующий предприятие Велиев Эхтирам Илдырым оглу, Исмайлов Джавид Губад оглу и др., войдя в предварительный сговор, в пункте разделки мяса ООО «AGRO-MEAT» осуществляли разделку мяса и реализацию мясопродуктов, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.

При осмотре пункта разделки было обнаружено 6 890 кг мясопродуктов, образцы мяса были исследованы в лаборатории Агентства продбезопасности и оценены как непригодные. Выявлено, что это мясо падали и больных животных.

По факту заведено уголовное дело по статьям 29, 200.2.2 и 200.2.3 УК АР.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Minval.az