«Число случаев заражения и смертей от COVID-19 среди журналистов увеличилось в два раза».

Как передает АПА, об этом сообщил заместитель председателя Совета по прессе Мушфиг Алескерли.

По его словам, 16 мая предоставляли информацию о случаях заражения COVID-19 среди журналистов в течение 4 месяцев (февраль-май): «На тот момент в мире число журналистов, потерявших жизнь из-за пандемии, составляло 67. Число журналистов, зараженных вирусом, было около 300. За короткий промежуток времени — за 1 месяц ситуация резко изменилась. Негативные показатели за последний месяц в 2 раза больше, чем за предыдущие 4 месяца. По данным международных организаций, к концу июня в мире число журналистов, заразившихся COVID-19 и потерявших жизнь, достигло 137. Общее число зараженных — около 1200 человек».

М.Алескерли сказал, что больше всего смертей было зарегистрировано в 31 стране: «Большие цифры наблюдались в странах Латинской Америки — 62 журналиста, в Европе умерли 23, в Азии — 17, в Северной Америке — 13, в Африке — 12 журналистов. Наиболее отчетливо в списке заметны следующие страны: Перу (15 человек), Бразилия (13 человек), Мексика (13 человек), Эквадор (12 человек), США (12 человек), Россия (8 человек), Пакистан (8 человек), Великобритания (5 человек), Бангладеш (4 человека), Боливия (3 человека), Камерун (3 человека), Франция (3 человека), Италия (3 человека), Испания (3 человека), Индия (3 человека) и т. д.».

Он отметил, что в Азербайджане коронавирусом заразились 18 журналистов, один скончался.

Minval.az