В рамках реформ, осуществляемых в сфере социальных услуг, Министерство труда и социальной защиты населения создает единый механизм контроля соответствия деятельности предприятий социальных услуг требованиям качества.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, цель заключается в проведении мониторинга и оценивания деятельности этих предприятий на основании данного механизма. В ходе периодического оценивания знаний и способностей кадров в соответствующих сферах, их профессиональной подготовки, карьерного роста будут приниматься за основу результаты этих мониторингов.

В то же время, одной из главных целей является укомплектование предприятий социальных услуг высококвалифицированными профессиональными кадрами. С этой целью предусмотрено и составление критериев по социальным услугам с учетом передового международного опыта.

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