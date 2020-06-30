По инициативе Ассоциации туристических агентств Азербайджана (ATAA) состоялась онлайн-встреча с представителями ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Как сообщили в АТАА, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о расширении двусторонних связей и сотрудничества, возобновлении полетов, обеспечения безопасности пассажиров, а также деятельности туристических компаний, занимающихся продажей билетов.

Председатель правления ATAA Руфат Гаджиев отметил, что в настоящее время туристические компании переживают кризис и сталкиваются с большими финансовыми потерями в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). По его словам, большинство туркомпаний недовольны тем, что с 18 июня AZAL осуществляет продажу билетов только онлайн.

Вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев отметил, что основной целью применения ограничений является предотвращение риска распространения вируса. Он отметил, что после окончания карантина продажа билетов будет возможна как в кассах, так и онлайн по желанию пассажиров, а туркомпании смогут осуществлять продажу билетов своим клиентам в прежнем порядке.

При этом Э.Гаджиев отметил, что специальные рейсы, выполняемые в настоящее время, являются пилотным проектом и в зависимости от результатов будет рассматриваться открытие рейсов и по другим направлениям.

Minval.az