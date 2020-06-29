«Более 2/3 государств-членов ООН поддержали инициативу президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН».

Как говорится в сообщении МИД, об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ.

Она отметила, что инициативу президента Азербайджана поддержали 130 стран ООН, то есть 2/3 членов организации. Л.Абдуллаева отметила, что инициативу президента Азербайджана поддержали не только государства-члены Движения неприсоединения, но и большинство государств Европы, в том числе члены Европейского союза, ведущие страны Азии, Африки, Латинской Америки.

Она сказала, что в настоящее время, когда весь мир борется с глобальной пандемией, укрепление международной солидарности в борьбе с этой глобальной бедой имеет большое значение: «Поддержка, оказанная этой инициативе президента Азербайджана, является свидетельством большого доверия, оказываемого нашей стране международной общественностью. Пользуясь случаем, мы выражаем признательность всем странам, поддержавшим данную инициативу. Что касается шагов, которые будут предприняты на следующем этапе, то в ближайшие дни генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш должен распространить сообщение среди стран-членов организации и информировать о том, в чем будут заключаться поддержка инициативы президента Азербайджанской Республики и очередные шаги. В соответствии с процедурными правилами, очередным мероприятием является принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по созыву специальной сессии Ассамблеи. В самые кратчайшие сроки после принятия резолюции должна быть созвана специальная сессия».

Л.Абдуллаева отметила, что эта инициатива главы государства соответствует интересам международной общественности и все страны, поддержавшие данную инициативу, заинтересованы в борьбе с COVID-19. По ее словам, наша страна будет сотрудничать в реализации этой инициативы со всеми поддержавшими ее государствами.

Л.Абдуллаева также отметила, что единственной страной, выступившей против данной инициативы, является Армения: «В то время, когда мир столкнулся с глобальной пандемией, все страны нуждаются в международной солидарности и сотрудничестве в этом вопросе. Главная причина, по которой Армения выступает против проведения заседания высокого уровня, конечно, связана с тем, что данная инициатива была выдвинута Азербайджаном. Обратите внимание, что эта страна не поддерживает обсуждение на международной платформе вопроса о человеческом здоровье в такое трудное время. Таким образом, страна-агрессор Армения в очередной раз продемонстрировав, в чем заключаются ее истинные ценности, разоблачила себя».

Minval.az