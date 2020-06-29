В целях контроля за исполнением методических указаний по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных постановлением Кабинета министров Азербайджана, сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели рейды на 218 предприятиях, включая функционирующие в Баку и в регионах 63 объекта общественного питания и 155 продуктовых магазинов.

Согласно сообщению АПБА, в 84 объектах выявлены грубые нарушения правил, вытекающих из требований методических указаний, утвержденных постановлением Кабмина.

В связи с выявленными нарушениями приняты административные меры. Субъектам предпринимательства были разъяснены требования законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов, даны обязательные для исполнения указания и рекомендации.



Minval.az