В связи со снижением пассажиропотока ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 30 июня 2020 года временно прекращает движение ряда электропоездов по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.
Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские железные дороги».
Согласно сообщению, временно прекращается движение следующих электропоездов:
Поезд 6609, отправляющийся из Баку в 16:20 Баку-Пиршаги-Сумгайыт;,
Поезд 6021, отправляющийсяиз Баку в 18:55 Баку-Хырдалан-Сумгайыт;
Поезд 6018, отправляющийся из Сумгайыта в 17:13 Сумгайыт-Хырдалан-Баку;
Поезд 6030, отправляющийся из Сумгайыта в 20:43 Сумгайыт-Хырдалан-Баку.