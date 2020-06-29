Пожар вблизи Джейранбатанского водохранилища на территории Абшеронского района, в результате которого выгорели сухая трава и кустарники, потушен подразделениями пожарной охраны МЧС.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании сухой травы и кустарников возле Джейранбатанского водохранилища на территории Абшеронского района.

Об этом АПА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, к тушению пожара привлечены подразделения противопожарной службы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.

В настоящее время ведется работа по тушению пожара.

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