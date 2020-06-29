Борец сборной Азербайджана Нурмагомед Гаджиев обвиняется в убийстве.

Как передает аpasport.az со ссылкой на российскую прессу, информация об этом опубликована на официальной странице Министерства внутренних дел Дагестана в «Instagram».

24-летний борец вольного стиля обвиняется в убийстве родственника бывшего руководителя дорожных управлений «Дагавтодор» и «Каспий» Магомедрасула Омарова Абдулбасира Омарова. Сообщается, что Гаджиев является одним из трех объявленных в розыск: «Установлено, что совершение данного преступления связано с Суракатом Асиятиловым (1995 г.р.), Хусейном Асиятиловым (1994 г.р.) и Нурмагомедом Гаджиевым (1996 г.р.). Постановление о розыске вышеуказанных лиц подписано 26 июня. До этого информация была предварительной».

Отметим, Н.Гаджиев (97 кг) завоевал бронзовые медали чемпионатов Европы 2018 и 2019 годов, является серебряным призером II Европейских игр Минск-2019, победителем различных молодежных и юношеских соревнований.



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