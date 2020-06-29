Водитель, которого сотрудники правоохранительных органов дважды возвратили с поста полиции

из-за отсутствия разрешений у пассажиров, попытался перевезти их в третий раз в багажом отсеке.

Согласно сообщению пресс-службы Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджана, 28 июля около 00:40 водитель автомобиля марки Mercedes с государственным номерным знаком 99-GC-773 Мушфиг Хасай оглу Аскерзаде в багажном отсеке своей машины попытался перевезти в район двух жителей столицы Алиева Мурада Ариф оглу и Шабанова Эльшана Ровшан оглу.

В результате, нарушители были задержаны сотрудниками Государственной дорожной полиции на карантинном посту на автодороге Баку-Шамахы. В отношении них приняты административные меры.

Minval.az