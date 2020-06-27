В Азербайджане выявлено еще 521 случая заражения коронавирусом,
355 человека вылечились, 6 скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
На сегодняшний день в нашей стране выявлено 15890 факта заражения коронавирусной инфекцией.
8719 человек вылечились, 193 человек умерли, 6978 человек продолжают лечение в больницах особого режима.
За прошедшие сутки было проведено 5646 тестов на выявление новых случаев заражения, а за прошедшее время проведено 461861 тестов на коронавирус.