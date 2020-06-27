«В последние дни в некоторых СМИ распространились статьи под заголовком «Эллада Керимова при содействии полковника МНБ сбежала из страны. Директор туристического агентства «Mandarin Travel» Эллада Керимова обвиняется в крупном мошенничестве, но при содействии бывшего полковника МНБ Офелии Махмудовой сумела сбежать из страны». В связи с этим заявляем, что в упраздненном Министерстве национальной безопасности не было «полковника Офелии Абильгасан гызы Махмудовой».

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Службы государственной безопасности.

«Просим СМИ ради сенсации не распространять непроверенную информацию, направленную на то, чтобы запутать общественность и пятнающую честь офицера сотрудников, которые в свое время с честью и достоинством служили в органах госбезопасности. Продолжение подобного рода публикаций будет чревато привлечением к ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы СГБ.

Minval.az