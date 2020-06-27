С середины июня в нашей стране возросло количество случаев заболевания COVID-19, и это вызывает серьезную обеспокоенность правительства.

Об этом было заявлено сегодня на видеоконференции под председательством премьер-министра Али Асадова, на которой обсуждалась последняя ситуация в борьбе с пандемией в нашей стране.

Премьер-министр Али Асадов отметил, что во время своего выступления в Гяндже президент Ильхам Алиев сказал, что борьба с пандемией в нашей стране является вопросом национальной безопасности, и объявил эту работу важнейшим приоритетом государства.

Премьер-министр отметил, что после введения карантинного режима в результате проделанной в прошлом работы наметилась положительная тенденция в борьбе с болезнью, но мы не должны расслабляться, необходимо ускорить процесс увеличения числа коек, усиления материально-технической базы.

На встрече также обсуждались ряд проблем, и премьер-министр дал соответствующие поручения.

Minval.az