Во время выступления на открытии «N»-ской воинской 25 июня этого года президент Ильхам Алиев без прикрас рассказал о реальной ситуации в Армении, являющейся страной-агрессором, привел конкретные факты, свидетельствующие о глубоком кризисе в этой «независимой» стране, поставил руководство Армении лицом к лицу с горькой правдой.

Об этом заявила глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

По ее словам, продолжение политики армянского руководства, пришедшего к власти, прикрываясь «демократической революцией», пообещавшего народу золотые горы, установившего режим диктатуры, нарушив разделение власти в стране, не сумевшего выполнить обещания, укрепившего оккупационную политику, начатую предыдущим преступным режимом, нарушив тем самым нормы и принципы международного права, уже говорит о раскрывшейся правде и лживости премьер-министра Армении.

«Последние заявления и действия премьер-министра Армении говорят о его попытках прикрыть свои неудачи внутри страны путем обострения конфликта и усугублением ситуации в регионе. Иначе как объяснить последние провокационные действия руководства страны-агрессора против Азербайджана?!», — подчеркнула Абдуллаева.

Как отмечает она, руководство захватнической Армении должно знать, что ни одна провокация не останется без ответа.

«Азербайджанский народ под руководством главы государства на основе норм и принципов международного права, а также законодательства Азербайджана обеспечит территориальную целостность страны в рамках международно признанных границ. Руководство Армении несет прямую ответственность за военную оккупацию территорий Азербайджана, нарушение фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке на этих территориях. Оно также ответит перед своим народом и всеми за преступные деяния».

Minval.az