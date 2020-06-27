В целях контроля за выполнением руководящих принципов по предупреждению коронавируса (COVID-19), утвержденных Кабинетом министров, сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) продолжили рейды на объекты общественного питания и продуктовых магазинах.

Так, 26 июня 2020 года сотрудники AQTA совершили рейд на 232 предприятия, в том числе 61 предприятие общественного питания и 171 продуктовый магазин, действующих в Баку и регионах. Предпринимателям были разъяснены требования законодательства в области безопасности пищевых продуктов, даны обязательные инструкции и образовательные рекомендации.

В 88 из обследованных объектов были выявлены факты несоблюдения и грубого нарушения ряда правил, вытекающих из требований методических указаний, утвержденных решением Кабинета министров.

Административные меры были приняты в связи с выявленными фактами в рамках требований законодательства об этих предприятиях.



Minval.az