На сайте Национального авиаперевозчика Азербайджана (www.azal.az) открыта продажа билетов Баку-Стамбул-Баку.

Начиная со 2 июля по 29 августа авиакомпания AZAL дважды в неделю (по четвергам и субботам) будет совершать авиаперелеты между Баку и Стамбулом.

Отметим, что помимо AZAL, начиная с 1 июля, авиаперелеты между Баку и Стамбулом будет выполнять и Turkish Airlines. Турецкая авиакомпания также будет осуществлять полеты дважды в неделю (по средам и пятницам).

Таким образом, начиная с 1 июля, количество специальных авиарейсов между Баку и Стамбулом возрастет до четырех раз в неделю, что также позволит вернуться в Азербайджан студентам и гражданам из других стран транзитом через Стамбул.

Кроме того, на данных рейсах AZAL предоставит 30%-ную скидку на авиабилеты для обучающихся за рубежом азербайджанских студентов, у которых это прописано в миграционной карте. Во время покупки авиабилета на сайте AZAL студенты должны будут переслать колл-центру авиакомпании копию миграционной карты и им будет выслана ссылка для оплаты стоимости скидочного авиабилета. Важно отметить, что оригинал миграционной карты также необходимо будет предъявить на стойке регистрации в аэропорту. В случае ее отсутствия пассажир не будет допущен к рейсу.

Согласно новым правилам, к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19). Со списком лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), можно ознакомиться ниже:

— Лаборатория İnci. Адрес: проспект Бюльбюля, 40. Контактный номер: +994 51 229 49 80;

— Клинический лабораторный центр Referans. Адрес: ул. Мирзабалы Мамедзаде. Контактный номер: +994 70 653 00 33;

— Memorial Klinik. Адрес: проспект Гара Гараева, 38a. Контактный номер: +994 12 520 30 40.

<ins’ style=»box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: Roboto, sans-serif;»></ins’>Как сообщалось ранее, при вылете из Стамбула в аэропорту на стойке регистрации необходимо будет показать справку о негативном результате на COVID-19, предоставленную одной из клиник “Memorial Sağlık Grubu” или других клиник из списка на сайте министерства здравоохранения Турции: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi

Пассажиры, возвращающиеся из других стран через Стамбул могут предоставить справку о тестировании из лаборатории, сертифицированной министерством здравоохранения (или другим компетентным органом) этой страны, либо пройдя тестирование в одной из турецких клиник из списка, предоставленного выше.

Во всех случаях тест должен быть сдан не позднее, чем за 48 часов до вылета рейса.

В соответствие с решением Кабинета Министров Азербайджана все прибывшие этими рейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться на самоизоляции. С этой целью во время полета они должны будут заполнить декларацию с указанием адреса проживания, где они смогут самоизолироваться. Разрешения, выдаваемые посредством SMS-8103 не будут распространяться на этих лиц.

Согласно новым правилам AZAL, в качестве ручной клади разрешается иметь при себе только женскую ручную сумку, или мужской портфель, или сумку для портативного компьютера, размеры которой не превышают 30x35x10 см (сумку следует использовать только по назначению). Остальной багаж, включая бумажные и полиэтиленовые пакеты, необходимо зарегистрировать в багажном отделении. Покупки, сделанные в магазинах Duty Free, также в качестве ручной клади на борту запрещены.

Напомним, что на выполняемых в период пандемии COVID-19 рейсах, будут применяться специальные правила как в аэропортах вылета и прилета, так и на борту воздушного судна. «Азербайджанскими Авиалиниями» была подготовлена видеоинструкция: https://youtu.be/AFFKE0yX0nE.

Minval.az