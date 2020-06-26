27 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть северо-западный ветер, днем сменится на северо-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем 25-29 градусов тепла, в Баку ночью 19-21, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 50-60%.

На пляжах Абшеронского полуострова северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, местами ливни, град. Температура воздуха составит ночью 19-24, днем 29-32, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градусов тепла.

Minval.az