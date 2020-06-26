История независимости Армении – в принципе позорная история.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с военнослужащими после открытия Н-ской воинской части Министерства обороны.

«В нынешних условиях мы должны наращивать и наращиваем свои силы. Армения уже несколько лет находится в глубоком кризисе. Могу сказать, что история независимости Армении – в принципе позорная история, потому что нынешняя власть уже неоднократно заявляла и доказала, что лица, руководившие Арменией с 1998 по 2018 год, — преступники, воры, бандиты. Многие из них арестованы. Стало известно, что их генералы – воры, которые крадут солдатскую тушенку и продают ее на рынках. Их герои – преступники, их президенты – взяточники. Нынешняя власть раскрыла все это. Мы и без того знали об этом, а сейчас знает весь мир. То есть, выходит, что в течение 20 лет этой «независимой» страной руководили бандиты, взяточники и преступники. Как можно назвать эту страну? Еще нет и 30 лет, как она существует как якобы независимая страна, и если 20 лет ею руководили бандиты, то как можно ее назвать – бандитская страна, преступная страна. Давайте посмотрим, что произошло после 2018 года. Там якобы была совершена демократическая революция. Все это ложь», — сказал Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что мы знаем откуда поступали туда деньги, наверное, знает и армянский народ.

«Все знают, какими иностранными кругами управляется нынешняя власть. Просто посмотрите на биографию нынешних руководителей, посмотрите, в каких фондах они работали, у кого получали деньги. Организаторы этих «революций», а по сути, кровавых переворотов на постсоветском пространстве сегодня являются покровителями руководителей Армении. Они управляли ими, и, конечно, народ ненавидел тот грязный криминальный режим хунты. Воспользовавшись этим, они захватили власть. Что произошло после этого? В настоящее время в Армении уже господствует диктатура. Это – неизбежный факт. Один из журналистов, примерно год назад находившийся у них под арестом, до конца объявил голодовку и умер. Ни одна международная организация, Совет Европы, служба ОБСЕ по печати не издали ни единого звука. Почему? Потому, что знают, кто такие нынешние руководители Армении. Что показывают последние события? Политические оппоненты преследуются, подвергаются аресту, в конституцию вносятся незаконные изменения. В то время как эти изменения могут быть внесены лишь на референдуме. Увидели, что на референдуме не прошло, внесли изменения в парламенте. Значит, разделение власти полностью нарушено», — сказал президент.

По его словам, законодательная власть, исполнительная власть, судебно-правовая сфера уже находятся в руках одного человека, являются инструментом, и эта диктатура укрепляется.

«В то же время массовый характер в Армении приобрели коррупция, хищения, взяточничество, кумовство. Все это сейчас уже всплывает наружу. Оказывается, сам премьер-министр и его семья занимаются контрабандой. Во главе контрабанды сигарет стоят премьер-министр, его семья и близкие. Вслед за этим возбуждаются уголовные дела против богатых бизнесменов, после чего их вынуждают перечислять деньги в созданный ими фонд. А деньги из этого фонда забираются и присваиваются. То есть, сегодня премьер-министр Армении и его близкие родственники, окружение превратились в символ взяточничества. Посмотрите, какими были их финансовые возможности два года назад и какие они сейчас. Поэтому в Армении господствует диктатура, и чем дольше это будет продолжаться, тем раньше имеющиеся там проблемы достигнут критической отметки», — подчеркунул Ильхам Алиев.

Minval.az