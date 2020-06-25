Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в августе в Римской опере. 6 и 9 августа звёзды оперной сцены исполнят арии из произведений Глинки, Верди, Пуччини и других композиторов. Оркестром будет дирижировать Ядер Биньямини.

В мае дирекция Римской оперы объявила об отмене летнего сезона и переносе всех спектаклей и концертов на следующий год, напоминает ТАСС. Нетребко и Эйвазов выступят в рамках альтернативной программы, которая начнётся 16 июля с «Риголетто» Верди в интерпретации дирижёра Даниэле Гатти и оригинальной режиссёрской версии Дамиано Микиелетто. До середины августа Римская опера представит более 20 постановок. Все они пройдут в древнем Большом цирке, где строят сцену и трибуны для зрителей.

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