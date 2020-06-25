Клиникам даны медико-методические указания в связи с лечением в домашних условиях.

Об этом в ходе пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабмине заявила завотделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметила, что предусмотрено лечение пациентов с легкой формой заболевания, асимптоматичных больных под наблюдением в домашних условиях.

«Этим больным лечение не потребуется, они будут находиться под наблюдением. Поэтому им не потребуются и лекарства. С другой стороны, в настоящее время лечение проводится для устранения симптомов, еще не создано лекарство, позволяющее непосредственно воздействовать на болезнь. Люди должны учитывать и то, что употребление лекарственных препаратов без врачебного контроля может привести к очень серьезным последствиям», — подчеркнула Я.Гараева.

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