Для дальнейшего совершенствования борьбы с коронавирусом в нашей стране амбулаторное лечение поручено Министерству здравоохранения.

Об этом в ходе пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабмине заявила завотделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

При этом Я.Гараева отметила, что главной целью является усиление борьбы, разделение рабочей нагрузки.

«Пациенты, проходящие лечение дома, будут находиться под контролем участковых врачей. В определенные часы врачи будут связываться с пациентами», — цитирует ее АПА.

Minval.az