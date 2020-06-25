МИД Азербайджана осудил атаку на Саудовскую Аравию.

Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном в Twitter.

«Мы осуждаем недавние атаки хуситов на Саудовскую Аравию с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. Азербайджан выражает поддержку и солидарность Саудовской Аравии в реализации мер по защите безопасности, стабильности и территориальной целостности страны», — отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Напомним, что 22 июня хуситы атаковали города Эр-Рияд, Наджран и Джизан Саудовской Аравии с применением баллистических ракет и беспилотников, начиненных взрывчаткой.

Minval.az