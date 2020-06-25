25 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в город Мингячевир.
Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Мингячевира и возложил к нему цветы.
25 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в город Мингячевир.
Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Мингячевира и возложил к нему цветы.
Дата: 2020/06/25 11:46
Раздел: Азербайджан
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