В рамках борьбы с пандемией COVID-19 Азербайджанская Республика в качестве гуманитарной помощи направила медицинские принадлежности Исламской Республики Афганистан.

Об этом АПА сообщили в посольстве Афганистана в Азербайджане.

Minval.az