Культурная сфера в мире постепенно начинает выходить из карантина. Оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов накануне дали свой первый концерт после вынужденных многомесячных каникул. Анна рассказала, что первые после перерыва концерты прошли в новых условиях, весьма необычных и сильно ограниченных. Информацию распространяет BIMRU.

Первые концерты Нетребко и Эйвазова состоялись на сцене Дрезденской оперы. Нетребко рассказала, что каждый концерт проходит по строго регламентированным правилам, с очень серьезными ограничениями в целях безопасности. Например, на сцене допускается размещение только определенного количества оркестрантов — не больше 8, при этом все артисты и музыканты должны соблюдать дистанцию, не подходя ближе чем на 1,5 м друг к другу.

Количество зрительских мест в зале также строго регламентированное и ограничивается 400 зрителями во время каждого отдельного концерта. Зрителям также рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, но есть и приятные новости: ни артистам, ни зрителям защитные маски не нужны. Нетребко признается, что такие условия кажутся ей непривычными, но при этом понимает: лучше выступать в таких условиях, чем не выступать вообще.

Minval.az