В Азербайджане врачам и медработникам в мае 2020 года в условиях карантинного режима из-за пандемии коронавируса COVID-19 выплачены надбавки к зарплате на сумму 13,7 млн манатов, сообщает пресс-служба Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

«8,376 тыс. медицинских работников и 2,476 тыс. немедицинских работников 148 медицинских учреждений Баку, а также регионов Азербайджана, вовлеченных в борьбу с новым типом коронавирусной инфекции, получили в мае надбавки на общую сумму 13,7 млн манатов», — подчеркивается в информации.

Согласно данным, надбавки были распределены следующим образом:

— 2,172 тыс. медицинским работникам, проводящим профилактические медицинские мероприятия, была выплачена надбавка эквивалентная трехмесячной зарплате, на эти цели было направлено 1,8 млн манатов

— 3,893 тыс. медицинским работникам, оказывающих неотложную медицинскую помощь, а также 287 лабораторным работникам, занимающимся исследованием биологического материала, выплачена сумма, эквивалентная их 4-хмесячной зарплате, на эти цели направлено 6,7 млн манатов.

— 2,024 тыс. медицинских работников, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам, получили 5-тикратную надбавку к зарплате (на эти цели направлено 2,9 млн манатов).

— 2,476 тыс. немедицинских работников получили надбавку в размере 3-5 от зарплаты (на эти цели было выделено 2,3 млн манатов).

Согласно данным, в марте текущего года Госагентство выплатила 21,634 тыс. медицинским работникам и 2,386 тыс. немедицинским работникам надбавку в размере 11,7 млн. манатов, в апреле — 10,354 тыс. медицинским работникам и 2,734 тыс. немедицинским работникам — 13,9 млн манатов.

Таким образом, в марте-мае на эти цели было направлено 39,3 млн манатов.

Minval.az