Состояние Бахрама Багирзаде в настоящее время стабильное. Об этом сказал Рашад Махмудов, начальник Центра научной практики и обучения Центрального таможенного госпиталя, где от коронавируса лечится заслуженный артист.

Р.Махмудов также прокомментировал распространившуюся информацию о необходимости пересадки легких, а также о вероятности отправки Б.Багирзаде на лечение за границу.

«Пока нет речи о трансплантации легких. Отправки в какую-либо страну также нет в повестке. Постоянно проводятся консультации с европейскими специалистами, в основном, с итальянскими», — цитирует его АПА.

Он отметил, что пока рано делать какие-либо прогнозы относительно состояния заслуженного артиста.

Махмудов добавил, что в настоящее время продолжается интенсивное лечение Б.Багирзаде с подключением к ЭКМО.

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