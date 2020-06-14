Заслуженный артист Азербайджана, участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из столичных больниц. Об этом сообщили друзья артиста на его странице в «Фейсбуке».

Согласно информации, у артиста диагностирована коронавирусная инфекция. Багирзаде находится в реанимационном отделе Центрального таможенного Госпиталя.

По словам заместителя главврача госпиталя Бахтияра Мусаева, состояние артиста, проходившего ранее лечение от коронавируса в одной из других больниц, резко ухудшилось накануне вечером. Багиразаде не помогло подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, его легкие поражены на 90 процентов.

Артиста подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Информация о том, что у Б.Багирзаде был обнаружен коронавирус появилась в СМИ в начале июня, однако сам заслуженный артист ее опроверг.

Накануне артист разослал своим друзьям сообщение, в котором отмечал, что «в ближайшие два месяца по уважительным причинам не сможет отвечать на звонки и сообщения».

«Даст Бог, когда я вернусь в зону комфорта, я обязательно с вами свяжусь», — говорилось в сообщении.

Minval.az