Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет дуть умеренный северный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеослужбе МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 35-40.

В Баку ночью ожидается 21-23, днем 38-40 градусов тепла, атмосферное давление составит 752 мм рт.ст., относительная влажность воздуха ночью 65-75, днем 30-40%.

Завтра в ряде северных и западных районах страны ожидаются грозы, ливни, град. Утром в горах ожидается туман, западный ветер местами усилится.

Minval.az